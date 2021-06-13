Мне нужно на тренировку: первые слова Кристиана Эриксена после остановки сердца

Кристиан Эриксен пообщался по видеосвязи с главным тренером и партнерами по сборной Дании после остановки сердца. Футболист шутит, что ему нужно на тренировку

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманд рассказал о первом разговоре с Кристианом Эриксеном после остановки сердца спортсмена в матче Евро-2020 против Финляндии (0:1).

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"Мы все разговаривали с ним сегодня утром по видеосвязи, и мы увидели его улыбку на экране. А затем он говорит: "Как дела? Вы выглядите хуже, чем я. Я чувствую, что мне нужно на тренировку сейчас", – с улыбкой рассказал тренер, которого цитирует rpp.pe.

Юльманд отметил, что Кристиан продемонстрировал свое главное качество: "Думай о других, а не о себе".

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