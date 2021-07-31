Элина заматывалась в полотенце и лежала на корте: все эмоции Свитолиной в матче за "бронзу"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела сумасшедший матч за третье место с Еленой Рыбакиной из Казахстана на Олимпийских играх-2020, где была близка к провалу

Элина Свитолина во время битвы за бронзовую медаль / Фото: Reuters

Шестой номер мирового рейтинга Свитолина буквально выгрызла "бронзу" в Токио, проиграв 1:6 первый сет и затем 0:3 уступая в третьем. Но проявила характер и обыграла Рыбакину – 1:6, 7:6, 6:4, вырвав для Украины первую медаль Олимпиад в теннисе.

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Всю гамму эмоций, пережитую Элиной в этом матче, можно было прочитать у нее на лице. Свитолина была в шаге от провала и боролась с собой и навалившейся усталостью.

Однако перетерпела и переломила бронзовую битву в Токио.

А после поединка украинка уже не могла сдержать слез.

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На Олимпиаде Элина обыграла Лауру Зигемунд из Германии, Айлу Томлянович из Австралии, Марию Саккари из Греции, итальянку Камилу Джорджи, а в полуфинале уступила чешке Маркете Вондроушовой.

Ранее Джокович едва не порвал сетку на Олимпиаде и сенсационно проиграл "бронзу" испанскому теннисисту Пабло Карреньо-Буста.

Пабло Карреньо-Буста переиграл Новака Джоковича / Фото: Reuters

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.