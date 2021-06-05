Элина, опять? Первая ракетка Украины проиграла на Ролан Гаррос сопернице из 4-го десятка

Шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина прекратила борьбу на втором турнире Большого шлема в этом сезоне, уступив в третьем круге чешке Барборе Крейчиковой

Элина Свитолина прощается с Ролан Гаррос / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила борьбу на втором турнире Большого шлема в этом сезоне. Одесситка, которая является 6-м номером WTA, уступила чешке Барборе Крейчиковой (№33 WTA) в третьем круге "Ролан Гаррос" – 3:6, 2:6. Напомним, что в предыдущем раунде Свитолина переиграла перспективную американку Энн Ли.

Теннисистки впервые встречались между собой на корте, и Элина неожиданно легко отдала 25-летней Барборе путевку в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Матч длился 1 час и 41 минуту. Украинка выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки, 19 – невынужденных и реализовала 2 из 7 брейк-поинтов.

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Крейчикова впервые обыграла соперницу из ТОП-10 на "шлеме" и второй раз вышла в 1/8 финала "Ролан Гаррос". Теперь в следующем раунде чешка сразится против американки Слоан Стивенс, которая занимает 59-е место в рейтинге WTA.

26-летняя Свитолина в третий раз за последние пять сезонов останавливается на Открытом чемпионате Франции в третьем круге. Хотя в прошлом году дошла в Париже до четвертьфинала.

Ранее первая ракетка мира снялась с Ролан Гаррос.