Экс-звезда ПСЖ и МЮ может усилить соперника Динамо в Лиге чемпионов

Эдинсон Кавани готов с Фенербахче остановить команду Мирчи Луческу

Уже через две недели Динамо начнет путь в Лиге чемпионов. 20 июля киевская команда сразится с Фенербахче во втором раунде квалификации. Игра пройдет в польском Лодзи, а ответная встреча – в Стамбуле 27 июля.

Турецкий вице-чемпион серьезно усиливается перед битвой с Динамо. Летом тренером команды был назначен Жорже Жезуш, а теперь "канарейки" намерены усилить линию атаки.

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По информации издания Fotomac, Фенербахче ведет переговоры с форвардом сборной Уругвая Эдинсоном Кавани. У 35-летнего игрока подошел к концу контракт с Манчестер Юнайтед и он его продлевать не собирается.

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Сообщается, что турки готовы предложить уругвайцу выгодный контракт. Для переговоров в Стамбул уже приехал агент и сводный брат Кавани Вальтер Гильельмоне.

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Отметим, что ранее Эдинсон выступал за Палермо, Наполи, ПСЖ и Манчестер Юнайтед. В составе парижан Кавани стал лучшим бомбардиром в истории клуба, выиграв с ним шесть чемпионств и дойдя до финала ЛЧ. К слову, ранее Фенербахче интересовался Артемом Дзюбой и нашим соотечественником Артемом Довбиком.