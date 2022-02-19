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5 марта 00:00
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Ворскла --
5 марта 00:00
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Ее же убили! Фанаты разрывают Сеть из-за бывшей Кличко

Алексей Андрейцев
19 февраля, 12:31
Поклонники американской актрисы Хейден Панеттьер взорвали Сеть требованием вернуть ее на экраны. Ажиотаж поднялся после успеха новой части слэшер-франшизы "Крик"

Фанаты хотят снова увидеть на экранах Хейден Панеттьер / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно в кинотеатрах отгремела премьера пятой части "Крика" и в Сети сразу же заговорили о сьемках новой части. Но у фанатов есть одно главное требование – вернуть на экраны бывшую невесту Владимира Кличко Хейден Панеттьер!

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В пятой части на экраны снова вернулась звезды оригинального фильма, но не было любимицы фанатов Кирби Рид, которую сыграла Хейден в сиквеле 2011 года.

В четвертой части франшизы Кирби Рид была одним из главных героев, но погибла в конце фильма от ножевого ранения.

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Но внимательные фанаты увидели в новой части отсылку, что Кирби осталась жива. В фильме был момент, когда один из героев смотрел видео в Сети, а рядом среди рекомендованных было видео под названием: Интервью с выжившей в Вудсборо Кирби Рид. И тут началось…

Фанаты Хейден принялись разрывать Сеть с требованием вернуть ее персонажа в новой, шестой части, которую даже еще не начли снимать и даже официально не анонсировали.

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Стоит отметить, что на больших экранах Панеттьер не появлялась с 2012 года, но при этом до 2018 года снималась с популярном в США сериале "Нэшвилл".

Уже четыре года Панеттьер нигде не снимается, а некоторое время назад пропала из соцсетей. Причина – постродовая депрессия, после чего актриса пошла во все тяжкие.

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Сначала она бросила Владимира Кличко и свою дочь Кайю Евдокию, завела роман с актером Брайаном Хикерсоном. Вместе с этим девушка причастилась к алкоголю и разгульному образу жизни.

Хейден перестала следить за собой, СМИ не успевали описывать ее скандальные выходки. А закончилось тем, что новый бойфренд избил девушку в ночном клубе.

На время Панеттьер пропала, а затем снова напомнила о себе – удалила все совместные фото с Кличко и дочерью со своей страницы в Instagram. И лишь в марте прошлого года Хейден начала возвращаться к нормальному образу жизни.