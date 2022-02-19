Її ж убили! Фанати розривають Мережу через колишню Кличка

Фанати хочуть знову побачити на екранах Гейден Панеттьєр / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно у кінотеатрах відгриміла прем'єра п'ятої частини "Крику" і в Мережі одразу ж заговорили про зйомки нової частини. Але у фанатів є одна головна вимога – повернути на екрани колишню наречену Володимира Кличка Гейден Панеттьєр!

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У п'ятій частині на екрани знову повернулася зірка оригінального фільму, але не було улюблениці фанатів Кірбі Рід, яку зіграла Гейден у сіквелі 2011 року.

У четвертій частині франшизи Кірбі Рід була одним із головних героїв, але загинула наприкінці фільму від ножового поранення.

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Але уважні фанати побачили в новій частині посилання, що Кірбі залишилася жива. У фільмі був момент, коли один із героїв дивився відео в Мережі, а поруч серед рекомендованих було відео під назвою: Інтерв'ю з Кірбі Рід, що вижила у Вудсборо. І тут почалося…

Фанати Гейден заходилися розривати Мережу з вимогою повернути її персонажа в новій, шостій частині, яку навіть ще не почали знімати і навіть офіційно не анонсували.

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Варто зазначити, що на великих екранах Панеттьєр не з'являлася з 2012 року, але при цьому до 2018 року знімалася у популярному у США серіалі "Нешвілл".

Вже чотири роки Панеттьєр взагалі ніде не знімається, а якийсь час тому зникла із соцмереж. Причина – післяродова депресія, після чого актриса пішла у всі тяжкі.

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Спочатку вона покинула Володимира Кличка та свою доньку Каю Євдокію, завела роман з актором Браяном Гікерсоном. Разом з цим дівчина причастилася до алкоголю та розгульного способу життя.

Гейден перестала стежити за собою, ЗМІ не встигали описувати її скандальних витівок. А закінчилося тим, що новий бойфренд побив дівчину у нічному клубі.

На якийсь час Панеттьєр зникла, а потім знову нагадала про себе – видалила всі спільні фото з Кличком та дочкою зі своєї сторінки в Instagram. І лише у березні минулого року Гейден почала повертатися до нормального способу життя.