Джошуа занервничал: Папаченко согласился готовить Усика к чемпионскому бою

Американский промоутер Боб Арум предупредил, что Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком придется очень туго, поскольку готовить украинца будет Анатолий Ломаченко

Александр Усик в компании Анатолия и Василия Ломаченко / Фото: Instagram

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который ведет дела Василия Ломаченко, заявил, что Анатолий Ломаченко согласился готовить украинского супертяжа Александра Усика к поединку с чемпионов WBA, WBO и IBF британцем Энтони Джошуа. Ранее Ломаченко назвал слабые места Усика в бою с Джошуа.

"Позвольте вас предупредить. Пусть я и не являюсь промоутером Усика, но считаю его другом. Я хорошо его знаю, потому что он лучший друг Василия Ломаченко. Я разговаривал с Эгисом Климасом, их общим менеджером, и он сказал, что отец Ломаченко, которого он называет Папаченко и который тренировал всех украинских олимпийцев, согласился полноценно готовить Усика к бою с Джошуа", – цитирует Арума Sky Sports

Александр Усик и Анатолий Ломаченко / Фото: YouTube

"Не думайте, что Джошуа предстоит легкая прогулка. У него будет очень сложный бой с Усиком, который является потрясающим боксером. Отец Ломаченко больше ни с кем бы не работал, но он будет тренировать Усика, поскольку Александр как член семьи"

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Ранее мы писали, что британский промоутер Эдди Хирн уже официально назвал дату боя Усика и Джошуа. Как и ожидалось, встреча пройдет в конце сентября – 25-го числа. Для того, чтобы завершить переговоры и объявил о подписанном контракте, осталось согласовать несколько деталей.

Смотрите, как готовится Усик