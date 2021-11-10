Джошуа спасли жизнь в бою с Усиком

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

По мнению Джона Фьюри, отца чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа должен поблагодарить своего тренера Роберта Маккрэкена за то, что смог услышать финальный гонг в бою против Александра Усика, находясь в вертикальном положении.

По словам Фьюри-старшего, подсказки Маккрэкена спасли Джошуа от "спортивной смерти".

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"Роберт Маккрэкен пытался удержать его на ногах. Он советовал ему дойти до 12-го раунда и не проиграть досрочно. Я думаю, что если бы Джошуа дрался иначе, то был бы удосрочен. Усик нокаутировал бы его", – приводит слова Джона Фьюри Fightnews.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Это было похоже на осторожность, когда ты радуешься второму месту. Но что ты можешь поделать, когда твой боец дерется с таким настроем? Твоя работа как тренера – продолжать удерживать его на ногах".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Маккрэкен спас ему жизнь, поскольку Энтони может снова драться. Представьте, если бы Усик его удосрочил. После этого с Джошуа было бы покончено навсегда, не так ли? Я думаю, что Маккрэкен спас его будущее. Джошуа может вернуться после поражения, поскольку оно было не таким уж плохим. И это поражение получилось таким благодаря Маккрэкену", – добавил Джон Фьюри.

Джошуа с Маккрэкеном / Фото: Sky Sports

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Тайсон и Джон Фьюри / Фото: Instagram

Напомним, после поражения от Усика в бою 25 сентября, Джошуа отправился в США на поиски тренера, который поможет ему в реванше завалить украинца.

Тем временем, по мнению Александра Красюка, промоутера Александра Усика, поиски Джошуа тренера в США бессмысленны – с Энтони только попытаются выкачать побольше денег.

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Не зря накануне появилась информация, что в итоге Джошуа может и вовсе оставить тренером Маккрэкена, с которым и проиграл Усику на ринге стадиона "Тоттенхэм Хостпур".