Джошуа врятували життя у бою з Усиком

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

На думку Джона Ф'юрі, батька чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа має подякувати своєму тренеру Роберту Маккрекену за те, що зміг почути фінальний гонг у бою проти Олександра Усика, перебуваючи у вертикальному положенні.

За словами Ф'юрі-старшого, підказки Маккрекена врятували Джошуа від "спортивної смерті"

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"Роберт Маккрекен намагався утримати його на ногах. Він радив йому дійти до 12-го раунду і не програти достроково. Я гадаю, що якби Джошуа бився інакше, то був би задострочений. Усик нокаутував би його", – наводить слова Джона Ф'юрі. Fightnews.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Це було схоже на обережність, коли ти радієш другій сходинці. Але що ти можеш вдіяти, коли твій боєць б'ється з таким настроєм? Твоя робота як тренера – продовжувати утримувати його на ногах".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Маккрекен врятував йому життя, оскільки Ентоні може знову битися. Уявіть, якби Усик його завалив. Після цього з Джошуа було б покінчено назавжди, чи не так? Я гадаю, що Маккрекен урятував його майбутнє. Джошуа може повернутися після поразки, оскільки вона була не такою поганою. І ця поразка видалася такою завдяки Маккрекену", – додав Джон Ф'юрі.

Джошуа з Маккрекеном / Фото: Sky Sports

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Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, після поразки від Усика у бою 25 вересня, Джошуа вирушив до США на пошуки тренера, який допоможе йому у реванші завалити українця.

Тим часом, на думку Олександра Красюка, промоутера Олександра Усика, пошуки Джошуа тренера в США безглузді – з Ентоні тільки спробують викачати побільше грошей.

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Не дарма напередодні з'явилася інформація, що врешті-решт Джошуа може взагалі залишити тренером Маккрекена, з яким і програв Усику на рингу стадіону "Тоттенгем Гостпур".