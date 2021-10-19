Джошуа боялся нокаута! Дядя Фьюри раскрыл главное оружие Усика

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Только ленивый не обвинял Энтони Джошуа в осторожной, а то и трусливой тактике на бой с Александром Усиком, которая привела к сенсационному поражению британца 25 сентября.

Наслушавшись этих заявлений, Джошуа решил найти другого тренера, который сделает его более агрессивным.

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Однако, по мнению дяди и бывшего тренера Тайсона Фьюри, Питера Фьюри, с помощью которого тот одолел Владимира Кличко в 2015-м, причина трусливости Джошуа на ринге стадиона "Тоттенхэм" заключалась не в ошибочном плане, а в Александре Усике.

"Это многие упускают из виду, а зря. Я имею в виду мощь Усика. Уже в первые секунды украинец познакомил с ней Джошуа, выбросив левый прямой и сразу же поймав Энтони".

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"В третьем раунде Усик потряс Джошуа левым хуком. А люди еще недоумевают, почему, дескать, Джошуа не использовал свою мощь. Да он попросту не мог, потому что в самом начале почувствовал силу Усика и понял, что может снова проиграть нокаутом, как с Энди Руисом, если не будет осторожным".

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"Давайте реально смотреть на вещи".

"А те попадания, которые были у Джошуа, ничего ему не дали. У Усика крепкий подбородок", – заявил Питер Фьюри каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш Александра и Энтони должен состояться до 25 апреля 2022 года. Уже известно, что гонорары Усика и Джошуа будут разделены 50 на 50.