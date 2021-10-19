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Джошуа боявся нокауту! Дядько Ф'юрі розкрив головну зброю Усика

Олег Люлька
19 жовтня, 14:33
Усі кажуть про швидкі ноги Олександра Усика, які роблять його невловимим для суперників. Але Пітер Ф'юрі зробив наголос на потужному ударі українця

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Тільки ледачий не звинувачував Ентоні Джошуа в обережній, чи навіть боягузливій тактиці на бій з Олександром Усиком, яка привела до сенсаційної поразки британця 25 вересня.

Наслухавшись цих заяв, Джошуа вирішив знайти іншого тренера, який зробить його більш агресивним.

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Однак, на думку дядька і колишнього тренера Тайсона Ф'юрі, Пітера Ф'юрі, за допомогою якого той здолав Володимира Кличка в 2015-му, причина боягузтва Джошуа на рингу стадіону "Тоттенгем" полягала не в помилковому плані, а в Олександрі Усикові.

"Багато хто не бере це до уваги, а дарма. Я маю на увазі міць Усика. Уже на перших секундах українець познайомив з нею Джошуа, викинувши лівий прямий і відразу ж піймавши Ентоні".

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"У третьому раунді Усик потряс Джошуа лівим хуком. А люди ще дивуються, чому, мовляв, Джошуа не використав свою міць. Та він просто не міг, тому що на самому початку відчув силу Усика і зрозумів, що може знову програти нокаутом, як з Енді Руїсом, якщо не буде обережним".

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"Давайте реально дивитися на речі".

"А ті влучання, які були у Джошуа, нічого йому не дали. У Усика міцне підборіддя", – заявив Пітер Ф'юрі каналу Pro Boxing Fans.

Нагадаємо, реванш Олександра і Ентоні має відбутися до 25 квітня 2022 року. Уже відомо, що гонорари Усика і Джошуа будуть розподілені 50 на 50.

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