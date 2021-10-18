17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия 1
Ворскла 2
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
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Ингулец --
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Верес --
Мариуполь --
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Ворскла --
Шахтер --
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Львов --
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Минай --
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Джошуа боится! Почему британец против боя Усика с Фьюри

Александр Трикиша
18 октября, 13:28
Промоутер боксера Энтони Джошуа исключил вариант с объединительным поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри до того, как пройдет реванш британца с украинцем

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером Боб Арум предложил Джошуа отойти в сторону и позволить Фьюри и Усику провести бой за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте.

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Тем не менее, Эдди Хирн категорически против такого варианта – он боится, что в итоге победитель может избежать боя с Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Мы отойдем в сторону и позволим подраться двум ребятам, которые потом могут и не подраться с Джошуа? Мы запишем это в контракт? Ты не знаешь, что произойдет.

Вот почему Уайлдер не отошел в сторону. Он думал, что не получит победителя. Так что никаких "отойти в сторону". Единственное, что хочет Джошуа – это нокаутировать Усика. Вот на чем он сфокусирован", – цитирует Хирна vringe.com.

Также мы Джошуа сменит тренера перед реваншем с Усиком. Британский супертяжеловес намерен вернуть свои титулы.

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