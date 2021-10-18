Джошуа боїться! Чому британець проти бою Усика з Ф'юрі

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером Боб Арум запропонував Джошуа відійти в сторону і дозволити Ф'юрі і Усику провести бій за звання абсолютного чемпіона в хевівейті.

Читайте також: Ви бачили обличчя Усика після бою, а Джошуа його ледь бив! Що буде в реванші

Реклама

Проте, Едді Гірн категорично проти такого варіанту – він боїться, що в підсумку переможець може уникнути бою з Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Ми відійдемо убік і дозволимо побитися двом хлопцям, які потім можуть і не побитися з Джошуа? Ми запишемо це в контракт? Ти не знаєш, що станеться. Ось чому Вайлдер не відійшов в сторону. Він думав, що не отримає переможця. Так що ніяких "відійти в сторону". Єдине, що хоче Джошуа – це нокаутувати Усика. Ось на чому він сфокусований", – цитує Хірна vringe.com.

Також ми Джошуа змінить тренера перед реваншем з Усиком. Британський суперважковаговик намір повернути свої титули.