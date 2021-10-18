17 жовтня 14:00
Минай 0
Десна 0
17 жовтня 19:30
Олександрія 1
Ворскла 2
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
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Джошуа боїться! Чому британець проти бою Усика з Ф'юрі

Олександр Трикіша
18 жовтня, 13:28
Промоутер боксера Ентоні Джошуа виключив варіант з об'єднавчим поєдинком між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі до того, як пройде реванш британця з українцем

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером Боб Арум запропонував Джошуа відійти в сторону і дозволити Ф'юрі і Усику провести бій за звання абсолютного чемпіона в хевівейті.

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Проте, Едді Гірн категорично проти такого варіанту – він боїться, що в підсумку переможець може уникнути бою з Джошуа.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Ми відійдемо убік і дозволимо побитися двом хлопцям, які потім можуть і не побитися з Джошуа? Ми запишемо це в контракт? Ти не знаєш, що станеться.

Ось чому Вайлдер не відійшов в сторону. Він думав, що не отримає переможця. Так що ніяких "відійти в сторону". Єдине, що хоче Джошуа – це нокаутувати Усика. Ось на чому він сфокусований", – цитує Хірна vringe.com.

Також ми Джошуа змінить тренера перед реваншем з Усиком. Британський суперважковаговик намір повернути свої титули.

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