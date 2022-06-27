Джокович против Большого Шлема Надаля. Определился фаворит мужского турнира Уимблдона

Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Фото: Getty Images
На Уимблдоне стартуют турниры 2022 года. Главное внимание будет приковано к одиночным розыгрышам в мужском и женском сегменте. Победители турнира Большого Шлема определятся 10 июля.
Читайте также: Букмекеры назвали фаворитку женского турнира Уимблдона
Так, букмекеры оценили расклад сил в мужском турнире. Безоговорочным фаворитом считается третий номер рейтинга ATP Новак Джокович. На сербского спортсмена выставлен коэффициент 1.70. Его основными соперниками считаются Маттео Берреттини (6.00) и Рафаэль Надаль (7.50).
|ИГРОК
|СТРАНА
|КОЭФФИЦИЕНТ
|Новак Джокович (3)
|Сербия
|1.70
|Маттео Берреттини (11)
|Италия
|6.50
|Рафаэль Надаль (4)
|Испания
|7.50
|Карлос Алькарас (7)
|Испания
|10.00
|Хуберт Хуркач (10)
|Польша
|14.00
|Феликс Оже-Альяссим (9)
|Канада
|15.00
|Ник Кирьос (45)
|Австралия
|22.00
|Стефанос Циципас (6)
|Греция
|22.00
|Марин Чилич (17)
|США
|33.00
|Энди Маррей (51)
|Великобритания
|33.00
Украинцы не пробились в основную сетку Уимблдона. Также турнир пропустит из-за травмы второй номер рейтинга ATP Александр Зверев, а также лидер Даниил Медведев из-за санкций против России за войну в Украине.
Читайте также: Поляк придумал крутую благотворительную акцию для Украины на Уимблдоне
В прошлом сезоне победителем Уимблдона стал как раз Новак Джокович, одолевший в финале Маттео Берреттини. В этом же году оба турнира Большого Шлема (Australian Open и Ролан Гаррос) покорились Рафаэлю Надалю, который в случае победы на последних двух ивента (Уимблдон и US Open) соберет Большой Шлем.