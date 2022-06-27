Джокович против Большого Шлема Надаля. Определился фаворит мужского турнира Уимблдона

Новак Джокович и Рафаэль Надаль / Фото: Getty Images

На Уимблдоне стартуют турниры 2022 года. Главное внимание будет приковано к одиночным розыгрышам в мужском и женском сегменте. Победители турнира Большого Шлема определятся 10 июля.

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Так, букмекеры оценили расклад сил в мужском турнире. Безоговорочным фаворитом считается третий номер рейтинга ATP Новак Джокович. На сербского спортсмена выставлен коэффициент 1.70. Его основными соперниками считаются Маттео Берреттини (6.00) и Рафаэль Надаль (7.50).

ИГРОК СТРАНА КОЭФФИЦИЕНТ Новак Джокович (3) Сербия 1.70 Маттео Берреттини (11) Италия 6.50 Рафаэль Надаль (4) Испания 7.50 Карлос Алькарас (7) Испания 10.00 Хуберт Хуркач (10) Польша 14.00 Феликс Оже-Альяссим (9) Канада 15.00 Ник Кирьос (45) Австралия 22.00 Стефанос Циципас (6) Греция 22.00 Марин Чилич (17) США 33.00 Энди Маррей (51) Великобритания 33.00

Украинцы не пробились в основную сетку Уимблдона. Также турнир пропустит из-за травмы второй номер рейтинга ATP Александр Зверев, а также лидер Даниил Медведев из-за санкций против России за войну в Украине.

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В прошлом сезоне победителем Уимблдона стал как раз Новак Джокович, одолевший в финале Маттео Берреттини. В этом же году оба турнира Большого Шлема (Australian Open и Ролан Гаррос) покорились Рафаэлю Надалю, который в случае победы на последних двух ивента (Уимблдон и US Open) соберет Большой Шлем.