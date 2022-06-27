Джокович проти Великого Шлему Надаля. Визначився фаворит чоловічого турніру Вімблдону

Новак Джокович та Рафаель Надаль / Фото: Getty Images
На Вімблдоні стартують турніри 2022 року. Головна увага буде прикута до одиночних розіграшів у чоловічому та жіночому сегменті. Переможці турніру Великого Шлему визначаться 10 липня.
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Так, букмекери оцінили розклад сил у чоловічому турнірі. Беззаперечним фаворитом вважається третій номер рейтингу ATP Новак Джокович. На сербського спортсмена виставлений коефіцієнт 1.70. Його основними суперниками вважають Маттео Берреттіні (6.00) та Рафаель Надаль (7.50).
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|КОЕФІЦІЄНТ
|Новак Джокович (3)
|Сербія
|1.70
|Маттео Берреттіні (11)
|Італія
|6.50
|Рафаель Надаль (4)
|Іспанія
|7.50
|Карлос Алькарас (7)
|Іспанія
|10.00
|Хуберт Хуркач (10)
|Польща
|14.00
|Фелікс Оже-Альяссім (9)
|Канада
|15.00
|Нік Кірьос (45)
|Австралія
|22.00
|Стефанос Ціціпас (6)
|Греція
|22.00
|Марін Чиліч (17)
|США
|33.00
|Енді Маррей (51)
|Великобританія
|33.00
Українці не пробилися до основної сітки Вімблдону. Також турнір пропустить через травму другий номер рейтингу ATP Александр Звєрєв, а також лідер Данило Медведєв через санкції проти Росії за війну в Україні.
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Минулого сезону переможцем Вімблдону став саме Новак Джокович, який здолав у фіналі Маттео Берреттіні. Цього ж року обидва турніри Великого Шлему (Australian Open та Ролан Гаррос) підкорилися Рафаелю Надалю, який у разі перемоги на останніх двох івентах (Вімблдон та US Open) збере Великий Шлем.