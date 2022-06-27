Джокович проти Великого Шлему Надаля. Визначився фаворит чоловічого турніру Вімблдону

Новак Джокович та Рафаель Надаль / Фото: Getty Images

На Вімблдоні стартують турніри 2022 року. Головна увага буде прикута до одиночних розіграшів у чоловічому та жіночому сегменті. Переможці турніру Великого Шлему визначаться 10 липня.

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Так, букмекери оцінили розклад сил у чоловічому турнірі. Беззаперечним фаворитом вважається третій номер рейтингу ATP Новак Джокович. На сербського спортсмена виставлений коефіцієнт 1.70. Його основними суперниками вважають Маттео Берреттіні (6.00) та Рафаель Надаль (7.50).

ГРАВЕЦЬ КРАЇНА КОЕФІЦІЄНТ Новак Джокович (3) Сербія 1.70 Маттео Берреттіні (11) Італія 6.50 Рафаель Надаль (4) Іспанія 7.50 Карлос Алькарас (7) Іспанія 10.00 Хуберт Хуркач (10) Польща 14.00 Фелікс Оже-Альяссім (9) Канада 15.00 Нік Кірьос (45) Австралія 22.00 Стефанос Ціціпас (6) Греція 22.00 Марін Чиліч (17) США 33.00 Енді Маррей (51) Великобританія 33.00

Українці не пробилися до основної сітки Вімблдону. Також турнір пропустить через травму другий номер рейтингу ATP Александр Звєрєв, а також лідер Данило Медведєв через санкції проти Росії за війну в Україні.

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Минулого сезону переможцем Вімблдону став саме Новак Джокович, який здолав у фіналі Маттео Берреттіні. Цього ж року обидва турніри Великого Шлему (Australian Open та Ролан Гаррос) підкорилися Рафаелю Надалю, який у разі перемоги на останніх двох івентах (Вімблдон та US Open) збере Великий Шлем.