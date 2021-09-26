26 сентября 14:00
Минай 1
Львов 2
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Джокер Дулуба принес первую победу Львову. Смотрите шедевральные голы матча

Сергей Шаховец
26 сентября, 16:02
В матче 9-го тура Украинской Премьер-лиги Львов обыграл Минай со счетом 2:1 и покинул последнюю строчку в турнирной таблице

ПФК Львов / Фото: ФК "Львов"

Матч Миная и Львова в Ужгороде открывал воскресную программу 9-го тура чемпионата Украины. Команда Олега Дулуба прибыла в Закарпатье добыть свою первую победу в текущем сезоне.

Читайте также: Расписание и результаты 9 тура чемпионата Украины

Реклама

У хозяев поля отсутствовал опытный нападающий Евгений Селезнев, который получил двухматчевую дисквалификацию за неприличный жест в сторону болельщиков Ворсклы в поединке 8-го тура.

Гости активно начали поединок и уже на 21-й минуте матча вышли вперед. Максим Грисьо выполнил подачу с фланга, а защитник хозяев неудачно выбил мяч прямо на ногу Владимиру Якимцу, который сходу пробил по воротам – 1:0.

Реклама

"Горожане" имели возможности развить успех, но в конце первого тайма сработало футбольное правило: "не забиваешь ты, забивает соперник". Невероятный удар получился у хавбека Миная Антона Байдала и счет стал ничейным 1:1.

На второй тайм Дулуб провел замену – вместо Эрнеста выпустил бразильского форварда Шину. Чутье белорусского специалиста не подпело. Уже спустя 10 минут Шина повторил шедевр Байдала и вывел свою команду вперед – 2:1.

Такие голы могли стать украшением матчей Лиги чемпионов!

В концовке поединка Минай предпринял отчаянный штурм ворот Львова, но счет до финального свистка арбитра не изменился.

Львов прервал свою 10-ти матчевую безвыигрышную серию в чемпионате и покинул последнюю строчку в "турнирке".
Минай проиграл четвертый поединок в сезоне и опустился на 14-е место в турнирной таблице.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

Минай – Львов – 1:2

Голы: Байдал, 43 – Якимец, 21, Шина, 56

Минай: Кучер – Кулиев, Синегуб (Матич, 58), Гончар, Кныш (Коваленко, 58), Лиховидько, Семенко, Петрусенко, Билоног (Кобак, 63), Хахлев, Байдал

Львов: Ильющенков – Якимец, Брикнер, Романчук, Грисьо (Бусько, 65), Махмутович (Зозуля, 9), Довгий, Политыло (Крушинский, 78), Чиряк, Эрнест, Ныч (Семенив, 78)

Турнирная таблица

Реклама

Реклама