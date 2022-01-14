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Дженоа издевается над Шевой: украинцу подсунули еще одного сомнительного новичка

Александр Трикиша
14 января, 20:47
Дженоа арендовал до конца сезона у Ромы 19-летнего вингера Риккардо Калафьори. С таким "усилением" Андрей Шевченко ненадолго задержится в команде

Риккардо Калафьори стал игроком команды Шевченко / Фото: Getty Images, REUTERS

Руководство Дженоа пугает Андрея Шевченко увольнением, но свои обязанности выполнять не спешит. Шеве обещали усиление, а покупают каких-то зеленых резервистов.

Калафьори в текущем сезоне провел на поле всего 429 минут – это менее пяти полных матчей. При этом, половина из них – это Лига конференций.

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"Мы счастливы, что с нами такой молодой и талантливый игрок, как Калафиори, который поможет нам своими качествами", – прокомментировал трансфер гендиректор клуба Йоханнес Спортс.

Сам Шева о пополнении пока не высказался.

Шевченко пока не отреагировал на усиление состава / Фото: Twitter

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19-летний Калафьори стал пятым зимним новичком Дженоа после Келвина Йебоа, Сильвана Хефти, Хоана Васкеса и Лео Эстигора.

Но вряд ли это те игроки, которые помогут Дженоа выйти на новый уровень и сохранить место в Серии А.

Под руководством Шевченко Дженоа провел уже 11 матчей, но одержал всего одну победу – над Салернитаной в Кубке Италии.

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В чемпионате Италии "грифоны" под руководством украинцы лишь трижды сыграли вничью, опустившись на последнюю строчку в турнирной таблице.

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