Это точно последний: Дженоа даст Шевченко еще один шанс

Игра Дженоа в матче против Милана в Кубке Италии возродило веру руководства клуба в Андрея Шевченко, поэтому украинцу решили дать еще один шанс

Андрей Шевченко пока остается в Дженоа / Фото: REUTERS

Дженоа проиграл Милану со счетом 1:3, но выглядел достойно, что отмечали болельщики и эксперты.

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Руководство клуба решило предоставить еще один шанс – матч против Фиорентины в чемпионате Италии, который состоится 17 января, сообщает Il Secolo XIX.

Дженоа Андрея Шевченко проиграла Милану в Кубке Италии / Фото: Коллаж: Сегодня

Под руководством Шевченко Дженоа провел уже 11 матчей, но одержал всего одну победу – над Салернитаной в Кубке Италии. В чемпионате Италии "грифоны" под руководством украинцы лишь трижды сыграли вничью, опустившись на последнюю строчку в турнирной таблице.

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