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Двойник Зинченко принес МанСити чемпионскую победу

Олег Люлька, Андрей Трофимов
15 января, 16:21
В поединке лидеров чемпионата Англии в субботу, 15 января, Манчестер Сити дома обыграл Челси 1:0

Де Брюйне - герой матча / Фото: Reuters

Эта победа практически гарантирует МанСити чемпионство, ведь отрыв от Челси за 16 туров до финиша составляет уже 13 очков.

В поединке против Челси у МанСити даже в заявке не было Александра Зинченко. По данным британских медиа, причиной стал не коронавирус, которым украинец заразился аккурат на Новый год, а повреждение.

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В отсутствие украинца победу "горожанам" принес его двойник, как называют Кевина Де Брюйне. На 70-й минуте бельгиец прорвался к чужой штрафной площади и пробил точно в дальний угол ворот Челси.

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Манчестер Сити – Челси – 1:0
Гол: Де Брюйне, 70

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Двойники-близнецы Де Брюйне и Зинченко / Фото: Getty Images

Напомним, бывшего наставника Зинченко по сборной Украины, экс-игрока Челси Андрея Шевченко в субботу уволили с поста главного тренера Дженоа.