МанСити – Челси: онлайн битвы лидеров АПЛ

Встречаются первая и вторая команды чемпионата Англии. Победа Челси вернет интригу в АПЛ, если выиграют горожане, между клубами образуется пропасть в 13 очков

В субботу, 15 января, в Манчестере пройдет главный матч европейского футбольного уикенда. Манчестер Сити принимает Челси.

Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.

Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию поединка Манчестер Сити – Челси. Следите за битвой английских грандов.

МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ

Реклама

ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ

Несмотря на переносы, связанные с COVID-19, команды сыграли одинаковое количество матчей – по 21.

Лидирует уверенно МанСити, которые опережает Челси на десять пунктов. Лондонцы резко затормозили в последний месяц – четыре ничьи в пяти матчах.

ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов высказал свое мнение по предстоящему матчу: "В победу гостей не верится, но Челси упрется и хозяевам просто не будет. Думаю, обе команды забьют и МанСити победит".

СЛОВО ТРЕНЕРАМ

Томас Тухель, Челси:

"В Манчестер Сити не страдали от коронавируса, как мы и другие клубы АПЛ в течение многих недель – так что между нами огромная разница. В этом сезоне у нас было несколько ничьих, которых мы могли бы избежать, имея полную обойму игроков. Не стоит забывать про то, что, чтобы конкурировать с Манчестер Сити".

Томас Тухель, тренер Челси / Фото: Reuters

Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити:

"У нас были травмы, у нас был COVID. Возможно, мы не говорим, какие игроки заразились, из уважения к этим игрокам. У нас было много игроков и персонала с COVID, и в начале сезона у нас было много тяжелых травм у наших футболистов. Ну что я могу сказать? Если они считают, что нам повезло, хорошо, нам повезло".

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

В чемпионате Англии клубы встречаются с 1907 года! За это время было сыграно 145 матчей. 48 побед у МанСити, 59 раз выиграл Челси и еще 38 матчей завершились вничью.

Пять последних матчей между командами в АПЛ:

25.09.2021. Челси – МанСити – 0:1

08.05.2021. МанСити – Челси – 1:2

03.01.2021. Челси – МанСити – 1:3

25.06.2020. Челси – МанСити – 2:1

23.11.2019. МанСити – Челси – 2:1

Напомним также, что в финале Лиги чемпионов-2021 Челси обыграл Манчестер Сити.

КОТИРОВКИ

По мнению букмекеров, хозяева поля являются фаворитами встречи. Котировки на победу МанСити равны – 1.71, тогда как на Челси – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.85.

Вероятность результата матча в процентах:

победа Манчестер Сити – 56%

ничья – 25%

победа Челси – 19%

ГДЕ СМОТРЕТЬ

В Украине прямую трансляцию матча Манчестер Сити – Челси можно посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine + или на платформе OLL.TV.