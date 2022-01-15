МанСити – Челси: онлайн битвы лидеров АПЛ

В субботу, 15 января, в Манчестере пройдет главный матч европейского футбольного уикенда. Манчестер Сити принимает Челси.
Игра начнется в 14:30 по киевскому времени.
Мы проведем текстовую онлайн-трансляцию поединка Манчестер Сити – Челси. Следите за битвой английских грандов.
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МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ
ТУРНИРНЫЕ РАСКЛАДЫ
Несмотря на переносы, связанные с COVID-19, команды сыграли одинаковое количество матчей – по 21.
Лидирует уверенно МанСити, которые опережает Челси на десять пунктов. Лондонцы резко затормозили в последний месяц – четыре ничьи в пяти матчах.
ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА
Футбольный комментатор Кирилл Круторогов высказал свое мнение по предстоящему матчу: "В победу гостей не верится, но Челси упрется и хозяевам просто не будет. Думаю, обе команды забьют и МанСити победит".
СЛОВО ТРЕНЕРАМ
Томас Тухель, Челси:
"В Манчестер Сити не страдали от коронавируса, как мы и другие клубы АПЛ в течение многих недель – так что между нами огромная разница.
В этом сезоне у нас было несколько ничьих, которых мы могли бы избежать, имея полную обойму игроков. Не стоит забывать про то, что, чтобы конкурировать с Манчестер Сити".
Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити:
"У нас были травмы, у нас был COVID. Возможно, мы не говорим, какие игроки заразились, из уважения к этим игрокам. У нас было много игроков и персонала с COVID, и в начале сезона у нас было много тяжелых травм у наших футболистов. Ну что я могу сказать? Если они считают, что нам повезло, хорошо, нам повезло".
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
В чемпионате Англии клубы встречаются с 1907 года! За это время было сыграно 145 матчей. 48 побед у МанСити, 59 раз выиграл Челси и еще 38 матчей завершились вничью.
Пять последних матчей между командами в АПЛ:
- 25.09.2021. Челси – МанСити – 0:1
- 08.05.2021. МанСити – Челси – 1:2
- 03.01.2021. Челси – МанСити – 1:3
- 25.06.2020. Челси – МанСити – 2:1
- 23.11.2019. МанСити – Челси – 2:1
Напомним также, что в финале Лиги чемпионов-2021 Челси обыграл Манчестер Сити.
КОТИРОВКИ
По мнению букмекеров, хозяева поля являются фаворитами встречи. Котировки на победу МанСити равны – 1.71, тогда как на Челси – 5.20. Коэффициент на ничью составляет 3.85.
Вероятность результата матча в процентах:
- победа Манчестер Сити – 56%
- ничья – 25%
- победа Челси – 19%
ГДЕ СМОТРЕТЬ
В Украине прямую трансляцию матча Манчестер Сити – Челси можно посмотреть на телеканале Setanta Sports Ukraine + или на платформе OLL.TV.