Двійник Зінченка приніс МанСіті чемпіонську перемогу

Де Брейне - герой матчу / Фото: Reuters
Ця перемога майже гарантує МанСіті чемпіонство, адже відрив від Челсі за 16 турів до фінішу становить уже 13 очок.
У поєдинку проти Челсі у МанСіті навіть у заявці не було Олександра Зінченка. За даними британських медіа, причиною став не коронавірус, яким українець заразився на Новий рік, а ушкодження.
За відсутності українця перемогу "містянам" приніс його двійник, як називають Кевіна Де Брюйне. На 70-й хвилині бельгієць прорвався до чужого штрафного майданчика та пробив точно у дальній кут воріт Челсі.
Манчестер Сіті – Челсі – 1:0
Гол: Де Брюйне, 70
Нагадаємо, колишнього наставника Зінченка зі збірної України, ексгравця Челсі Андрія Шевченка у суботу звільнили з посади головного тренера Дженоа.