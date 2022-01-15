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Двійник Зінченка приніс МанСіті чемпіонську перемогу

Олег Люлька, Андрій Трофімов
15 січня, 16:21
У поєдинку лідерів чемпіонату Англії у суботу, 15 січня, Манчестер Сіті вдома обіграв Челсі 1:0

Де Брейне - герой матчу / Фото: Reuters

Ця перемога майже гарантує МанСіті чемпіонство, адже відрив від Челсі за 16 турів до фінішу становить уже 13 очок.

У поєдинку проти Челсі у МанСіті навіть у заявці не було Олександра Зінченка. За даними британських медіа, причиною став не коронавірус, яким українець заразився на Новий рік, а ушкодження.

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За відсутності українця перемогу "містянам" приніс його двійник, як називають Кевіна Де Брюйне. На 70-й хвилині бельгієць прорвався до чужого штрафного майданчика та пробив точно у дальній кут воріт Челсі.

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Манчестер Сіті – Челсі – 1:0
Гол: Де Брюйне, 70

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Двійники-близнюки Де Брюйне та Зінченко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, колишнього наставника Зінченка зі збірної України, ексгравця Челсі Андрія Шевченка у суботу звільнили з посади головного тренера Дженоа.