МанСіті – Челсі: онлайн битви лідерів АПЛ

Зустрічаються перша та друга команди чемпіонату Англії. Перемога Челсі поверне інтригу в АПЛ, якщо виграють городяни, між клубами утворюється прірва у 13 очок

У суботу, 15 січня, у Манчестері пройде головний матч європейського футбольного вікенду. Манчестер Сіті приймає Челсі.

Гра розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Ми проведемо текстову онлайн-трансляцію поєдинку Манчестер Сіті – Челсі. Стежте за битвою англійських грандів.

МАНЧЕСТЕР СІТІ – ЧЕЛСІ

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ТУРНІРНІ РОЗКЛАДИ

Незважаючи на перенесення, пов'язані з COVID-19, команди зіграли однакову кількість матчів – по 21.

Лідирує впевнено МанСіті, який випереджає Челсі на десять пунктів. Лондонці різко загальмували в останній місяць – чотири нічиї у п'яти матчах.

ПРОГНОЗ КРУТОРОГОВА

Футбольний коментатор Кирило Круторогов висловив свою думку по майбутньому матчу: "У перемогу гостей не віриться, але Челсі впреться і господарям просто не буде. Думаю, обидві команди заб'ють і МанСіті переможе".

СЛОВО ТРЕНЕРАМ

Томас Тухель, Челсі:

"У Манчестер Сіті не страждали від коронавірусу, як ми та інші клуби АПЛ протягом багатьох тижнів – тож між нами величезна різниця. Цього сезону ми мали кілька нічиїх, яких ми могли б уникнути, маючи повну обойму гравців. Не варто забувати про це, щоб конкурувати з Манчестер Сіті".

Томас Тухель, тренер Челсі / Фото: Reuters

Хосеп Гвардіола, Манчестер Сіті:

"У нас були травми, у нас був COVID. Можливо, ми не говоримо, які гравці заразилися, з поваги до цих гравців. У нас було багато гравців та персоналу з COVID, і на початку сезону ми мали багато тяжких травм у наших футболістів. Ну що я можу сказати? Якщо вони вважають, що нам пощастило, добре, нам пощастило".

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ

У чемпіонаті Англії клуби зустрічаються із 1907 року! За цей час було зіграно 145 матчів . 48 перемог у МанСіті, 59 разів виграв Челсі та ще 38 матчів завершилися внічию.

П'ять останніх матчів між командами в АПЛ:

25.09.2021. Челсі – МанСіті – 0:1

08.05.2021. МанСіті – Челсі – 1:2

03.01.2021. Челсі – МанСіті – 1:3

25.06.2020. Челсі – МанСіті – 2:1

23.11.2019. МанСіті – Челсі – 2:1

Нагадаємо також, що у фіналі Ліги чемпіонів-2021 Челсі обіграв Манчестер Сіті.

КОТИРУВАННЯ

На думку букмекерів, господарі поля є фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу МанСіті дорівнюють – 1.71, тоді як на Челсі – 5.20. Коефіцієнт на нічию становить 3.85.

Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Манчестер Сіті – 56%

нічия – 25%

перемога Челсі – 19%

ДЕ ДИВИТИСЬ

В Україні пряму трансляцію матчу Манчестер Сіті – Челсі можна переглянути на телеканалі Setanta Sports Ukraine+ або на платформі OLL.TV.