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Двойная радость: Яремчук забил дебютный гол за Бенфику в ворота Спартака

Александр Трикиша
11 августа, 00:20
Украинский нападающий Роман Яремчук дебютировал в составе Бенфики и в первом же матче отличился забитым мячом! Жертвой украинца стал московский Спартак

Роман Яремчук помог Бенфике обыграть Спартак / Фото: Twitter

Яремчук вышел на поле на 64-й минуте, а на 92-й стал автором гола – украинец пробил чуть ли не параллельно воротам, но мяч угодил в защитника и влетел в сетку!

Бенфика одержала победу со счетом 2:0 и с общим счетом 4:0 по сумме двух матчей уверенно вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В следующем раунде она встретится с ПСВ.

Напомним, что Яремчук стал игроком Бенфики после успешного выступления на Евро-2020, где украинец забил два гола. При этом просто космический процент от сделки должен получить бывший клуб футболиста, киевское Динамо

При этом, Бенфика повесила на Яремчука гигантский ценник. Португальский клуб в контракте с украинским нападающим Романом Яремчуком прописал сумму отступных с восемью нулями – и это не в гривне, а в евровалюте.

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