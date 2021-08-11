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Подвійна радість: Яремчук забив дебютний гол за Бенфіку в ворота Спартака

Олександр Трикіша
11 серпня, 00:20
Український нападник Роман Яремчук дебютував у складі Бенфіки і в першому ж матчі відзначився забитим м'ячем! Жертвою українця став московський Спартак

Роман Яремчук допоміг Бенфіці перемогти Спратак / Фото: Twitter

Яремчук вийшов на поле на 64-й хвилині, а на 92-й став автором гола – українець пробив мало не паралельно воротам, але м'яч влучив у захисника і влетів в сітку!

Бенфіка перемогла з рахунком 2:0 і з загальним рахунком 4:0 за сумою двох матчів впевнено вийшла в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. У наступному раунді вона зустрінеться з ПСВ.

Нагадаємо, що Яремчук став гравцем Бенфіки після успішного виступу на Євро-2020, де українець забив два голи. При цьому просто космічний відсоток від угоди повинен отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо

При цьому, Бенфіка повісила на Яремчука гігантський цінник. Португальський клуб в контракті з українським нападаючим Романом Яремчуком прописав суму відступних з вісьмома нулями – і це не в гривні, а в євровалюті.

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