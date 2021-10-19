19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

"Два-три года": Ломаченко отмерили срок в профи-боксе

Андрей Трофимов
19 октября, 13:47
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса уверен, что сейчас в этом дивизионе не найдется равных Василию Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Однако через два-три года, по мнению Лопеса-старшего, Ломаченко уже не станет проблемой для Девина Хейни и Джервонты Дэвиса.

Хейни vs Ломаченко

Реклама

Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

"Ломаченко не отдают должное. Все думают, что могут его победить. Но я говорил, что он разберется с Накатани за семь раундов, так и случилось".

"В легком весе сейчас нет никого лучше – Ломаченко съест и Девина Хэйни, и Джервонту Дэвиса. Он съест любого в легком дивизионе".

"Однако если они подождут два-три года, это будет уже совсем другая история", – сказал Теофимо Лопес-старший каналу The Fighter's Voice.

Отметим, что Хейни сейчас 22, Дэвису – 26, а Ломаченко в феврале исполнится 34.

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

Реклама

О ЧЕМ МОЛЧИТ ЛОПЕС

Своего сына Лопес-старший уже не причисляет к легкому весу, заявляя, что все свои дела в нем они уже сделали. Его сын готовится к переходу в первую полусреднюю категорию, где хочет подраться с Джошем Тейлором.

Однако прощание Лопеса-младшего с легким весом может и затянуться. В нем он еще точно проведет бой с Джорджем Камбососом (ориентировочно, 27 ноября), а затем в феврале может встретиться еще и с Девином Хейни.

При этом Лопес-старший уже и забыл об обещании провести реванш с Василием Ломаченко, которое дал на камеру сразу после июньской победы украинца над Масаеси Накатани.

Реклама

Вместо Лопеса Ломаченко 11 декабря побьется с Ричардом Комми.

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Реклама