"Два-три года": Ломаченко отмерили срок в профи-боксе

Украинский боксер Василий Ломаченко / Фото: Twitter

Однако через два-три года, по мнению Лопеса-старшего, Ломаченко уже не станет проблемой для Девина Хейни и Джервонты Дэвиса.

Хейни vs Ломаченко

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Василий Ломаченко vs Джервонта Дэвис / Фото: YouTube

"Ломаченко не отдают должное. Все думают, что могут его победить. Но я говорил, что он разберется с Накатани за семь раундов, так и случилось".

"В легком весе сейчас нет никого лучше – Ломаченко съест и Девина Хэйни, и Джервонту Дэвиса. Он съест любого в легком дивизионе".

"Однако если они подождут два-три года, это будет уже совсем другая история", – сказал Теофимо Лопес-старший каналу The Fighter's Voice.

Отметим, что Хейни сейчас 22, Дэвису – 26, а Ломаченко в феврале исполнится 34.

В июне Ломаченко не оставил шансов Накатани / Фото: Top Rank Instagram

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О ЧЕМ МОЛЧИТ ЛОПЕС

Своего сына Лопес-старший уже не причисляет к легкому весу, заявляя, что все свои дела в нем они уже сделали. Его сын готовится к переходу в первую полусреднюю категорию, где хочет подраться с Джошем Тейлором.

Однако прощание Лопеса-младшего с легким весом может и затянуться. В нем он еще точно проведет бой с Джорджем Камбососом (ориентировочно, 27 ноября), а затем в феврале может встретиться еще и с Девином Хейни.

При этом Лопес-старший уже и забыл об обещании провести реванш с Василием Ломаченко, которое дал на камеру сразу после июньской победы украинца над Масаеси Накатани.

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Вместо Лопеса Ломаченко 11 декабря побьется с Ричардом Комми.