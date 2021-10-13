12 октября 21:45
Украина 1
Босния и Герцеговина 1
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Думал, как бы не проиграть во Львове: Петраков ошарашил после ничьей с Боснией

Александр Трикиша
13 октября, 00:48
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков неудовлетворен ничьей в матче против Боснии и Герцеговины в отбое на ЧМ-2022

Александр Петраков - о матче против Боснии / Фото: Reuters

Украина вела в счете, но не удержала такую важную победу. Видео голов и обзор матча Украина – Босния есть на нашем сайте.

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"В раздевалке все расстроены. Результат отрицательный, сыграли вничью, мы знали, что все равно будем играть лобовую игру в Боснии. Еще есть игра Босния – Финляндия. Я ребятам поблагодарил за игру, давайте будем готовиться к игре с Боснией

На этом уровне надо свои моменты забивать. Не забиваешь ты – забьют тебе. Глубоко сели, Матвиенко и Соболь с зазорами играли.

Яремчук еще в перерыве просил, Ярмоленко тоже устал. Замены ни были спланированы. У меня нет к ним претензий. Я видел, что Шапаренко было тяжело. Он молодец, всю игру в Финляндии сыграл, он тоже не железный.

Хотел сменить защитника, чтобы было 4-4-2. Ребята устали, я думал, как бы не проиграть во Львове. Мы в перерыве говорили, что надо раньше встречать. Что уж говорить сейчас...

Почему Довбик? Это было мое решение. Я его выпускал в Хельсинки, а здесь было чисто мое решение. Понадеялся на Сикана.

Я такой поддержки еще не видел. Спасибо за поддержку. Извиняюсь за результат", – сказал Петраков в эфире канала "Футбол-1".

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