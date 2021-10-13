12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Думав, як би не програти у Львові: Петраков ошелешив після нічиєї з Боснією

Олександр Трикіша
13 жовтня, 00:48
Головний тренер збірної України Олександр Петраков незадоволений нічиєю в матчі проти Боснії та Герцеговини в відбої на ЧС-2022

Олександр Петраков - про матч проти Боснії / Фото: Reuters

Україна вела в рахунку, але не втримала таку важливу перемогу. Відео голів та огляд матчу Україна – Боснія є на нашому сайті.

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"У роздягальні всі засмучені. Результат негативний, зіграли внічию, ми знали, що все одно будемо грати лобову гру в Боснії. Ще є гра Боснія – Фінляндія. Я хлопцям подякував за гру, давайте будемо готуватися до гри з Боснією

На цьому рівні треба свої моменти забивати. Не забиваєш ти – заб'ють тобі. Глибоко сіли, Матвієнко і Соболь з зазорами грали.

Яремчук ще в перерві просив заміну, Ярмоленко теж втомився. Заміни не були сплановані. У мене немає до них претензій. Я бачив, що Шапаренку було важко. Він молодець, всю гру в Фінляндії зіграв, він теж не залізний.

Хотів змінити захисника, щоб було 4-4-2. Хлопці втомилися, я думав, як би не програти у Львові. Ми в перерві говорили, що треба раніше зустрічати. Що вже говорити зараз...

Чому Довбик? Це було моє рішення. Я його випускав в Гельсінкі, а тут було чисто моє рішення. Понадіявся на Сікана.

Я такої підтримки ще не бачив. Дякую за підтримку. Вибачаюсь за результат", – сказав Петраков в ефірі каналу "Футбол-1".

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