23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
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Дубль Шестакова уничтожил Мариуполь в Ровно

Любомир Луканюк
23 октября, 15:58
Верес укрепился в середине турнирной таблицы Премьер-лиги после домашней победы над Мариуполем

Борьба за мяч в матче Верес - Мариуполь / Фото: ФК "Верес"

Середняк против аутсайдера – это о матче 12-го тура чемпионата Украины. Верес принимал Мариуполь.

Азовцы никак не могут выйти из крутого пике. В 12 матчах команда набрала всего четыре очка. Сегодня проиграла.

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Час пришлось ждать зрителям первый гол в этом матче. Шестаков оказался расторопней всех, когда мяч отскочил от каркаса.

А вскоре Сергей оформил дубль. На этот раз он первым оказался на мяче после подачи с фланга и головой отправил его в ворота. Уверенная победа ровенского клуба.

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Верес – Мариуполь – 2:0

Голы: Шестаков (64, 80)

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Верес: Когут, Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат, Полюлях (Махнев, 88), Петько, Г. Пасич (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасич (Дахновский, 42), Сергийчук (Шестаков, 46).

Мариуполь: Кудрик, Стасюк, Драмбаев, Мампасси, Меличенко, Чех, Кащук (Свитюха, 86), Топалов, Мишнев (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (Вьюнник, 67).

Напомним, что сегодня матч Ворскла – Шахтер: смотрите онлайн.

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