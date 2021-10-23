23 жовтня 14:00
Верес 2
Маріуполь 0
23 жовтня 21’
Ворскла 0
Шахтар 0
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
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Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
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Дубль Шестакова знищив Маріуполь у Рівному

Любомир Луканюк
23 жовтня, 15:58
Верес закріпився в середині турнірної таблиці Прем'єр-ліги після домашньої перемоги над Маріуполем

Боротьба за м'яч у матчі Верес - Маріуполь / Фото: ФК "Верес"

Середняк проти аутсайдера – це про матч 12-го туру чемпіонату України. Верес приймав Маріуполь і переміг 2:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Азовці ніяк не можуть вийти з крутого піке. У 12 матчах команда набрала лише чотири очки. Сьогодні програла.

Годину довелося чекати глядачам перший гол в цьому матчі. Шестаков виявився спритнішим за всіх, коли м'яч відскочив від каркасу.

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А незабаром Сергій оформив дубль. Цього разу він першим опинився на м'ячі після подачі з флангу і головою відправив його у ворота. Впевнена перемога рівненського клубу.

Верес – Маріуполь – 2:0

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Голи: Шестаков (64, 80)

Верес: Когут, Немчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Полюлях (Махньов, 88), Петько, Г. Пасіч (Гечев, 88), Панасенко (Гегедош, 75), Е. Пасіч (Дахнівський, 42), Сергійчук (Шестаков, 46) .

Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Драмбаєв, Мампассі, Меліченко, Чех, Кащук (Світюха, 86), Топалов, Мишньов (Шостак, 86), Очеретько, Кулаков (В'юнник, 67).

Нагадаємо, що сьогодні матч Ворскла – Шахтар: дивіться онлайн.

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