Довбика зовут к себе земляки Роналду: ценник на героя сборной пугает

За нападающего, гол которого принес Украине победу над шведами в 1/8 финала Евро, Днепр-1 хочет получить почти 10 миллионов евро – половина выручки уйдет в Данию

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

Днепр-1 готов расстаться с Артемом Довбиком, гол которого позволил Украине попасть в ТОП-8 сборных Евро-2020, но за приличную сумму.

Читайте также: Фото жены героя сборной Украины Артема Довбика. Ни за что не угадаете, где она работала!

Как сообщает Tuttosport, за 24-летнего нападающего днепряне просят чуть меньше 10 млн евро, что может отпугнуть потенциальных покупателей. Впрочем, при этом торг – уместен.

По данным итальянских медиа, на Довбика претендует клуб из Турина, только не Ювентус Криштиану Раналду, а Торино. Кстати, параллельно 17-я команда прошлого чемпионата Италии (худшая из невылетевших) ведет переговоры относительно возможного трансфера Владислава Супряги из Динамо.

Также на Довбика претендуют Реал Сосьедад, Марсель и Фиорентина.

Артем Довбик / Фото: Reuters Реклама

Читайте также: Герой матча Украина – Швеция показал "лифчик": для чего он нужен футболистам

Напомним, что, по данным украинского журналиста Игоря Цыганыка, 50 процентов суммы, за которую удастся продать Довбика, Днепр-1 должен будет отдать бывшему клубу Артема – датскому Митьюлланду.

Ранее сам Довбик рассказывал, что его мечта – играть в Манчестер Юнайтед.