Дотянули до драмы! О чем Шевченко просил команду в матче со Швецией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему оставил Малиновского в запасе в поединке 1/8 финала Евро против Швеции и почему пошел на эксперименты

Роман Яремчук, Александр Зинченко и Андрей Шевченко в матче против Швеции / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Швецией (2:1) и исторический выход "сине-желтых" в четвертьфинал Евро-2020.

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"Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол", – цитирует Шевченко Футбол 1

Андрей Ярмоленко против сборной Швеции / Фото: Reuters

Закономерная победа?

"Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы"

Малиновский – в запасе, Зинченко – слева в защите

"У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал"

Поддержка фанатов

"Благодарен всем людям, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали. Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины".

Следующий матч в Италии

"Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играет. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку"

Ранее украинский фанат прорвался на поле, чтобы поздравить сборную с выходом в 1/4 финала Евро.

Смотрите обзор матча Украины и Швеции