Дочка динамовца Буяльского заказала у мамы сестричку (видео)

Буяльский и его семья / Фото: Instagram
Трехлетняя дочь Виталия и Алины Буяльских Злата поделилась ожиданиями относительно того, кто у нее родится – братик или сестричка.
Напомним, в недавнем матче с Ворсклой, празднуя первый в своей карьере хет-трик, полузащитник Динамо Виталий Буяльский засунул мяч себе под футболку и изобразил беременность.
Позже супруга футболиста Алина Буяльская подтвердила, что они готовятся во второй раз стать родителями.
Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram
Виталий Буяльский и его жена Алина / Фото: Instagram
- Расскажи всем, кого ты больше хочешь – братика или сестричку? – спросила сегодня у Златы Алина Буяльская.
- Сестричку.
- Почему?
- Потому что я ее люблю.
- А если там братик?
- Сестричка, – настаивает на своем Злата, видео разговора с которой Алина Буяльская выложила у себя в инстаграм-историях.
Алина Буяльская / Фото: Instagram
Буяльский и его семья / Фото: Instagram
Ранее Алина Буяльская признавалась, что они с Виталием очень хотели бы второго ребенка, для чего ведут максимально здоровий образ жизни. "Дочка Злата сейчас часто говорит, что хочет и братика, и сестричку, я прямо не ожидала от нее такого", – рассказывала тогда Алина.
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