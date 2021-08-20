Дочь легенды футбола сравнила себя с Афродитой: фото красотки в божественном образе

Бьянка Гаскойн любит публиковать откровенные фото / Фото: Instagram
Блондинка считает, что в белом купальнике она похожа на богиню красоты и любви из греческой мифологии. С выбором девушки спорить тяжело!
Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем.
Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.
Читайте также:
- Украинский чемпион мира и его девочка-война оторвались на концерте в Киеве
- Как же ей идет золото! Такой Дарью Белодед мы еще не видели
- Жена Шевы рисковала потерять ребенка во время беременности: Кристен раскрыла тайну
- В красном бикини скучает по океану: жена бывшего президента ФФУ хочет уехать из Турции
- Футболист одел россиянку, раздевшуюся на трибунах до трусов