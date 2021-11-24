Добровольно-принудительно: игроки Баварии вакцинировались после шантажа с зарплатой

Гнабри и Мусиала вакцинировались после угроз от руководства Баварии / Фото: REUTERS

Бавария едва смогла наскрести состав на матч против Динамо в Лиге чемпионов. Гнабри, Мусиала и еще трое футболистов отправились на карантин из-за своего нежелания вакцинироваться.

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В клубе пригрозили не выплачивать футболистам зарплату за период карантина. И это сработало! Двое из них уже вакцинировалось, сообщает Kicker, также в СМИ пишут, что сделать прививку согласился и Йозуа Киммих.

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Напомним, что игроки были отправлены на карантин, так как контактировали с зараженным игроком. В это же время Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.

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Кстати, уже сегодня появилась информация, что коронавирус подтвердился у Эрика-Максима Чупо-Мотинга – он один из той четверки, кто ранее выступал против вакцинации.