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Интер 0
Шахтер 0
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
24 ноября 14:00
Минай 1
Колос 1
26 ноября 19:30
Мариуполь --
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Десна --
27 ноября 19:30
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Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
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Добровольно-принудительно: игроки Баварии вакцинировались после шантажа с зарплатой

Александр Трикиша
24 ноября, 20:16
Количество антиваксов в составе Баварии уменьшилось. Серж Гнабри и Джамал Мусиала вакцинировались от коронавируса после угроз от руководства клуба

Гнабри и Мусиала вакцинировались после угроз от руководства Баварии / Фото: REUTERS

Бавария едва смогла наскрести состав на матч против Динамо в Лиге чемпионов. Гнабри, Мусиала и еще трое футболистов отправились на карантин из-за своего нежелания вакцинироваться.

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В клубе пригрозили не выплачивать футболистам зарплату за период карантина. И это сработало! Двое из них уже вакцинировалось, сообщает Kicker, также в СМИ пишут, что сделать прививку согласился и Йозуа Киммих.

Йозуа Киммих отказался вакцинироваться / Фото: REUTERS

Напомним, что игроки были отправлены на карантин, так как контактировали с зараженным игроком. В это же время Никлас Зюле и Йосип Станишич заразились COVID-19.

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Кстати, уже сегодня появилась информация, что коронавирус подтвердился у Эрика-Максима Чупо-Мотинга – он один из той четверки, кто ранее выступал против вакцинации.