24 листопада 45+2’
Інтер 0
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Добровільно-примусово: гравці Баварії вакцинувалися після шантажу із зарплатою

Олександр Трикіша
24 листопада, 20:16
Кількість антиваксів у складі Баварії зменшилась. Серж Гнабрі та Джамал Мусіала вакцинувалися від коронавірусу після погроз від керівництва клубу

Гнабрі та Мусіала вакцинувалися після погроз від керівництва клубу / Фото: REUTERS

Баварія ледве змогла наскрести склад на матч проти Динамо у Лізі чемпіонів. Гнабрі, Мусіала та ще троє футболістів вирушили на карантин через своє небажання вакцинуватись.

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У клубі погрожували не виплачувати футболістам зарплату за період карантину. І це спрацювало! Двоє з них вже вакцинувалися, повідомляє Kicker, також у ЗМІ пишуть, що зробити щеплення погодився і Йозу Кімміх.

Йозуа Кімміх відмовився вакинуватися / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що гравців було відправлено на карантин, оскільки вони контактували із зараженим гравцем. У цей же час Ніклас Зюле та Йосип Станішич заразилися COVID-19.

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До речі, вже сьогодні з'явилася інформація, що коронавірус підтвердився у Еріка-Максима Чупо-Мотинга – він один із тієї четвірки, хто раніше виступав проти вакцинації.