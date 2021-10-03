3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Добивал лечащего: брутальный нокаут россиянина в MMA (видео)

Александр Трикиша
3 октября, 12:52
В Германии прошел турнир по смешанным единоборствам. В одном из поединков немецкий боец Рамон Эмилио Мартинес одержал досрочную победу над россиянином Александром Беловым

Рамон Эмилио Мартинес нокаутировал Александра Белова

В третьем раунде поединка на турнире Gorilla MMA Series-41 Мартинес попал прямым ударом в голову Белову. Тот сразу же рухнул на канвас.

Однако немцу показалось этого недостаточно, и он еще раз приложился кулаком по уже лежавшему сопернику, пока к нему не подоспел судья.

Реклама

Мартинес одержал 12-ю победу в карьере, также на его счету восемь поражений. Для Белова это поражение стало пятым в карьере при двух победах.

Читайте также:

Реклама

Реклама