Добивал лечащего: брутальный нокаут россиянина в MMA (видео)

Рамон Эмилио Мартинес нокаутировал Александра Белова

В третьем раунде поединка на турнире Gorilla MMA Series-41 Мартинес попал прямым ударом в голову Белову. Тот сразу же рухнул на канвас.

Однако немцу показалось этого недостаточно, и он еще раз приложился кулаком по уже лежавшему сопернику, пока к нему не подоспел судья.

Реклама

Мартинес одержал 12-ю победу в карьере, также на его счету восемь поражений. Для Белова это поражение стало пятым в карьере при двух победах.

Читайте также: