Динамо – Заря: прогноз от обладателя первого Кубка Украины

Юрий Сак, в 1992-м выигравший первый кубковый розыгрыш независимой Украины, ожидает в сегодняшнем финале три забитых мяча и победу киевлян

Динамо vs Заря / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Обладатель первого в истории Кубка независимой Украины Юрий Сак, в составе Черноморца выигравший этот турнир в 1992 году, дал свой прогноз на финал Кубка-2021. Напомним, он состоится сегодня в Тернополе. Начало – в 19:00. Смотреть Динамо Заря онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Читайте также: Динамо Заря: во сколько и где смотреть финал Кубка Украины

"Поставлю на победу Динамо в основное время – 2:1", – заявил 54-летний Юрий Сак, ныне ассистент главного тренера команды Горняк-Спорт из Горишних Плавней, которого цитирует Команда №1

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Футболисты луганской команды понимают, что можно на равных противостоять Динамо. У коллектива Виктор Скрипника симпатичная атака, техничные игроки середины поля, они могут отдать острую передачу или завершить старания партнеров. Но Заре непросто будет найти брешь в защите противника. Динамо сейчас солидно смотрится в обороне", – отметил Юрий Сак

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Читайте также: Много червяков! Перед финалом Кубка Динамо – Заря проблемы с полем

По словам Сака, груз ответственности будет в одинаковой степени довлеть над Динамо и Зарей. Потому что...

"Луческу может стать первым тренером, который приведет две разные команды к победе в Кубке Украины. А Заря близка к тому, чтобы выиграть свой первый трофей за время независимости Украины", – отмечает эксперт

Смотрите, как Динамо перед Зарей разгромило в УПЛ Колос 3:0