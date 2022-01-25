Динамо вырвало победу над Реалом: видео голов

Динамо одержало третью победу в Испании / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевляне встречались с Реал Мурсия из четвертого дивизиона Испании. Мы проводили онлайн матча Динамо – Реал Мурсия.

Поединок начался с неожиданного мяча в исполнении испанцев. Динамо понадобилось 10 минут, чтобы сравнять счет.

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А вот выйти вперед получилось только в концовке второго тайма. Но сразу же после этого динамовцы забили еще раз и сняли все вопросы о победителе.

Динамо – Реал Мурсия – 3:1

Голы: Кулач (19), Шапаренко (84), Буяльский (87) – Мека (8)

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Ранее Динамо уж провело два спарринга на сборах в Испании и одержало победы с одинаковым счетом 4:0:

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Следующий спарринг на сборах в Испании Динамо проведет 27 января против Буде-Глимта, бывшего соперника Зари по Лиге конференций. В текущем евросезоне скромный клуб из Норвегии разгромил Жозе Моуринью со счетом 6:1.