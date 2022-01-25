25 січня 18:00 Онлайн
Динамо 3
Реал Мурсія 1
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Динамо вирвало перемогу над Реалом: відео голів

Олександр Трикіша
25 січня, 20:04
Динамо здобуло третю поспіль перемогу на тренувальному зборі в Іспанії, але цього разу перемога далася підопічним Мірчі Луческу не так легко, як у попередніх матчах

Динамо одержало третю перемогу в Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні кияни зустрічалися з Реал Мурсія із четвертого дивізіону Іспанії. Ми проводили онлайн матчу Динамо – Реал Мурсія.

Поєдинок розпочався з несподіваного м'яча у виконанні іспанців. Динамо знадобилося 10 хвилин, щоб зрівняти рахунок.

Реклама

А ось вийти вперед вийшло тільки наприкінці другого тайму. Але одразу після цього динамівці забили ще раз і зняли всі питання про переможця.

Динамо – Реал Мурсія – 3:1
Голи: Кулач (19), Шапаренко (84), Буяльський (87) – Мека (8)

Реклама

Раніше Динамо вже провело два спаринги на зборах в Іспанії і здобуло перемоги з однаковим рахунком 4:0:

Реклама

Наступний спаринг на зборах в Іспанії Динамо проведе 27 січня проти Буде-Глімта, колишнього суперника Зорі в Лізі конференцій. У поточному євросезоні скромний клуб із Норвегії розгромив Жозе Моурінью з рахунком 6:1.