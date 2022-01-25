Динамо вирвало перемогу над Реалом: відео голів

Динамо одержало третю перемогу в Іспанії / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні кияни зустрічалися з Реал Мурсія із четвертого дивізіону Іспанії. Ми проводили онлайн матчу Динамо – Реал Мурсія.

Поєдинок розпочався з несподіваного м'яча у виконанні іспанців. Динамо знадобилося 10 хвилин, щоб зрівняти рахунок.

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А ось вийти вперед вийшло тільки наприкінці другого тайму. Але одразу після цього динамівці забили ще раз і зняли всі питання про переможця.

Динамо – Реал Мурсія – 3:1

Голи: Кулач (19), Шапаренко (84), Буяльський (87) – Мека (8)

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Раніше Динамо вже провело два спаринги на зборах в Іспанії і здобуло перемоги з однаковим рахунком 4:0:

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Наступний спаринг на зборах в Іспанії Динамо проведе 27 січня проти Буде-Глімта, колишнього суперника Зорі в Лізі конференцій. У поточному євросезоні скромний клуб із Норвегії розгромив Жозе Моурінью з рахунком 6:1.