Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция суперматча чемпионата Украины

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Матч пройдет в НСК "Олимпийский" и начнется в 19:30. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с описанием всех ключевых моментов.

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТЕР

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Полторы недели назад команды встречались в матче за Суперкубок Украины и тогда победу с разгромным счетом отпраздновали подопечные Роберто Де Дзерби. А теперь нас ждет очередной поединок!

Перед очной встречей киевляне опережают "горняков" на три балла. Впереди еще 20 туров, но победа даст киевлянам существенное преимущество в борьбе за "золото".

Для Шахтера же вторая подряд победа над принципиальным конкурентом станет еще и психологическим толчком.

Кстати, команды подходят к важнейшему поединку с уникальной статистикой личных встреч в рамках чемпионата страны: обе команды имеют по 25 побед в своем активе и одинаковую разницу забитых и пропущенных мячей 82:82!

Шахтер не сможет рассчитывать на главного бомбардира команды Лассину Траоре, получившего тяжелую травму в матче против Интера в Лиге чемпионов посреди недели. У Динамо кадровых потерь нет.

Тренировка Шахтера:

Букмекеры о матче Динамо – Шахтер:

Аналитики с небольшим преимуществом отдают предпочтение Шахтеру: коэффициент на победу команды Роберто Де Дзерби – 2.35, на ничью – 3.55, на победу Динамо – 2.85. В процентном соотношении шансы команды на победу выглядят следующим образом: 39 против 34 процентов в пользу "горняков".

Где смотреть матч Динамо – Шахтер:

Матч Динамо – Шахтер в прямом эфире покажут на канале "2+2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV. Трансляция начнется в 19:30.