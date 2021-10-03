Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція суперматчу чемпіонату України

В 10-м туре УПЛ сыграют киевское Динамо и донецкий Шахтер / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч пройде в НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію поєдинку з описом всіх ключових моментів

ОНЛАЙН ДИНАМО – ШАХТАР

Півтора тижні тому команди зустрічалися в матчі за Суперкубок України і тоді перемогу з розгромним рахунком відсвяткували підопічні Роберто Де Дзербі. А тепер нас чекає черговий поєдинок!

Перед очною зустріччю кияни випереджають "гірників" на три бали. Попереду ще 20 турів, але перемога дасть киянам істотну перевагу в боротьбі за "золото".

Для Шахтаря же друга поспіль перемога над принциповим конкурентом стане ще й психологічним поштовхом.

До речі, команди підходять до найважливішого поєдинку з унікальною статистикою особистих зустрічей у рамках чемпіонату країни: обидві команди мають по 25 перемог у своєму активі і однакову різницю забитих і пропущених м'ячів 82:82!

Шахтар не зможе розраховувати на головного бомбардира команди Лассіну Траоре, який отримав важку травму в матчі проти Інтера в Лізі чемпіонів посеред тижня. У Динамо кадрових втрат немає.

Тренування Шахтаря:

Букмекери про матч Динамо – Шахтар:

Аналітики з невеликою перевагою віддають перевагу Шахтареві: коефіцієнт на перемогу команди Роберто Де Дзербі – 2.35, на нічию – 3.55, на перемогу Динамо – 2.85. У процентному співвідношенні шанси команди на перемогу виглядають наступним чином: 39 проти 34 відсотків на користь "гірників".

Де дивитися матч Динамо – Шахтар:

Матч Динамо – Шахтар у прямому ефірі покажуть на каналі "2+2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV. Трансляція розпочнеться о 19:30.