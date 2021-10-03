3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря 2
Десна 0
3 октября 17:00
Металлист 1925 1
Минай 0
3 октября 19:30
Динамо 0
Шахтер 0
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
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Украина --
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Динамо – Шахтер: обзор матча украинских грандов

Андрей Трофимов
3 октября, 21:59
Центральный поединок десятого тура Премьер-лиги Украины на НСК "Олимпийский" завершился без голов – 0:0. Смотрите самые яркие моменты противостояния

Динамо - Шахтер - 0:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В отличие от суперкубкового матча Динамо и Шахтера десятидневной давности, завершившегося со счетом 3:0 в пользу "горняков", сегодняшний поединок этих команд в чемпионате Украины голами не порадовал. Динамо и Шахтер разошлись миром – 0:0.

ОБЗОР МАТЧА

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Динамо – Шахтер – 0:0
3 октября. НСК "Олимпийский". 28 000 зрителей
Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский (Гармаш, 85), Де Пена – Витиньо
Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко – Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 66) – Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Сикан, 66) – Педриньо
Предупреждения: Шапаренко, Витиньо – Марлон, Кривцов, Сикан, Тете

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После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.

Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.

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