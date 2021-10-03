Динамо – Шахтер: обзор матча украинских грандов

Динамо - Шахтер - 0:0 / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В отличие от суперкубкового матча Динамо и Шахтера десятидневной давности, завершившегося со счетом 3:0 в пользу "горняков", сегодняшний поединок этих команд в чемпионате Украины голами не порадовал. Динамо и Шахтер разошлись миром – 0:0.

ОБЗОР МАТЧА

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Динамо – Шахтер – 0:0

3 октября. НСК "Олимпийский". 28 000 зрителей

Динамо: Бущан – Кендзера (Тымчик, 86), Забарный, Сирота, Караваев – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский (Гармаш, 85), Де Пена – Витиньо

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвиенко – Майкон, Степаненко (Маркос Антонио, 66) – Марлос (Тете, 66), Алан Патрик, Соломон (Сикан, 66) – Педриньо

Предупреждения: Шапаренко, Витиньо – Марлон, Кривцов, Сикан, Тете

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После этой ничьей Динамо продолжает опережать Шахтер на три очка. Впереди в чемпионате Украины – 20 туров.

Отметим, что накануне в матче юношеских составов U19 Шахтер обыграл Динамо 2:0. При этом комментатор Динамо по ошибке обрадовался голу Шахтера.