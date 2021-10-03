Динамо – Шахтар: огляд матчу українських грандів

Динамо - Шахтар - 0:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На відміну від суперкубкового матчу Динамо і Шахтаря десятиденної давнини, що завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників", сьогоднішній поєдинок цих команд у чемпіонаті України голами не порадував. Динамо і Шахтар розійшлися миром – 0:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Динамо – Шахтар – 0:0

3 жовтня. НСК "Олімпійський". 28 000 глядачів

Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 86), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 85), Де Пена – Вітіньо

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Майкон, Степаненко (Маркос Антоніо, 66) – Марлос (Тете, 66), Алан Патрік, Соломон (Сікан, 66) – Педріньо

Попередження: Шапаренко, Вітіньо – Марлон, Кривцов, Сікан, Тете

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Після цієї нічиєї Динамо продовжує випереджати Шахтар на три очки. Попереду в чемпіонаті України – 20 турів.

Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.