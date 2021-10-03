3 жовтня 14:00
Верес 0
Олександрія 0
3 жовтня 17:00
Зоря 2
Десна 0
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 1
Минай 0
3 жовтня 19:30
Динамо 0
Шахтар 0
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
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Львів --
Динамо --
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Дніпро-1 --
Колос --
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Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
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Рух --
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Динамо – Шахтар: огляд матчу українських грандів

Андрій Трофімов
3 жовтня, 21:59
Центральний поєдинок десятого туру Прем'єр-ліги України на НСК "Олімпійський" завершився без голів – 0:0. Дивіться найяскравіші моменти протистояння

Динамо - Шахтар - 0:0 / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

На відміну від суперкубкового матчу Динамо і Шахтаря десятиденної давнини, що завершився з рахунком 3:0 на користь "гірників", сьогоднішній поєдинок цих команд у чемпіонаті України голами не порадував. Динамо і Шахтар розійшлися миром – 0:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Динамо – Шахтар – 0:0
3 жовтня. НСК "Олімпійський". 28 000 глядачів
Динамо: Бущан – Кендзьора (Тимчик, 86), Забарний, Сирота, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський (Гармаш, 85), Де Пена – Вітіньо
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко – Майкон, Степаненко (Маркос Антоніо, 66) – Марлос (Тете, 66), Алан Патрік, Соломон (Сікан, 66) – Педріньо
Попередження: Шапаренко, Вітіньо – Марлон, Кривцов, Сікан, Тете

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Після цієї нічиєї Динамо продовжує випереджати Шахтар на три очки. Попереду в чемпіонаті України – 20 турів.

Відзначимо, що напередодні в матчі юнацьких складів U19 Шахтар обіграв Динамо 2:0. При цьому коментатор Динамо помилково зрадів голу Шахтаря.

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