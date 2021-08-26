Динамо, Шахтер и остальные: все участники группового этапа Лиги чемпионов

Шахтер выбил Монако из Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Шахтер по сумме двух матчей одолел Монако в плей-офф раунде, а Динамо автоматически попало в групповой этап в статусе чемпиона Украины.
Как пройдет жеребьевка
Все команды будут разделены на четыре корзины по восемь команд, согласно клубному рейтингу. Отметим, что в первой корзине собраны чемпионы ТОП-6 лиг плюс победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона.
Далее во время жеребьевки 26 августа (19:00) команды будут разделены на восемь групп по четыре команды.
В одной группе не могут оказаться команды из одной страны, а также УЕФА продолжает разводить по разным группам команды из Украины и России.
Отметим, что украинский тренер Юрий Вернидуб сенсационно вывел Шериф в групповой этап Лиги чемпионов. Клуб из Молдовы впервые в истории сыграет в группе ЛЧ.
КОРЗИНА 1
- Челси (Англия)
- Вильярреал (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Манчестер Сити (Англия)
- Бавария (Германия)
- Интер (Италия)
- Лилль (Франция)
- Спортинг (Португалия)
КОРЗИНА 2
- Реал (Испания)
- Барселона (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Пари Сен-Жермен (Франция)
- Ливерпуль (Англия)
- Севилья (Испания)
- Боруссия Д (Германия)
КОРЗИНА 3
- Порту (Португалия)
- Аякс (Нидерланды)
- Шахтер (Украина)
- Лейпциг (Германия)
- Зальцбург (Австрия)
- Бенфика (Португалия)
- Аталанта (Италия)
- Зенит (Россия)
КОРЗИНА 4
- Бешикташ (Турция)
- Динамо К (Украина)
- Брюгге (Бельгия)
- Янг Бойз (Швейцария)
- Милан (Италия)
- Мальме (Швеция)
- Вольфсбург (Германия)
- Шериф (Молдова)
Когда матчи группового этапа:
- Тур 1: 14/15 сентября
- Тур 2: 28/29 сентября
- Тур 3: 19/20 октября
- Тур 4: 2/3 ноября
- Тур 5: 23/24 ноября
- Тур 6: 7/8 декабря