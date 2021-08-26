Динамо, Шахтар і інші: всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Шахтар вибив Монако з Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Шахтар за сумою двох матчів здолав Монако в плей-офф раунді, а Динамо автоматично потрапило в груповий етап в статусі чемпіона України.
Як пройде жеребкування
Всі команди будуть розділені на чотири кошики по вісім команд, згідно з клубним рейтингом. Відзначимо, що в першому кошику зібрані чемпіони ТОП-6 ліг плюс переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону.
Далі під час жеребкування 26 серпня (19:00) команди будуть розділені на вісім груп по чотири команди.
В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.
Відзначимо, що український тренер Юрій Вернидуб сенсаційно вивів Шериф в груповий етап Ліги чемпіонів. Клуб з Молдови вперше в історії зіграє в групі ЛЧ.
КОШИК 1
- Челсі (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія)
- Лілль (Франція)
- Спортинг (Португалія)
КОШИК 2
- Реал (Іспанія)
- Барселона, Іспанія)
- Ювентус (Італія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Ліверпуль (Англія)
- Севілья (Іспанія)
- Боруссія Д (Німеччина)
КОШИК 3
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Шахтар (Україна)
- Лейпциг (Німеччина)
- Зальцбург (Австрія)
- Бенфіка (Португалія)
- Аталанта (Італія)
- Зеніт (Росія)
КОШИК 4
- Бешикташ (Туреччина)
- Динамо К (Україна)
- Брюгге (Бельгія)
- Янг Бойз (Швейцарія)
- Мілан (Італія)
- Мальме (Швеція)
- Вольфсбург (Німеччина)
- Шериф (Молдова)
Коли матчі групового етапу:
- Тур 1: 14/15 вересня
- Тур 2: 28/29 вересня
- Тур 3: 19/20 жовтня
- Тур 4: 2/3 листопада
- Тур 5: 23/24 листопада
- Тур 6: 7/8 грудня