25 серпня 22:00
Шахтар 2
Монако 2
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
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Динамо, Шахтар і інші: всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша
26 серпня, 00:49
Визначилися всі учасники групового етапу Ліги чемпіонів. Україну в головному єврокубковому турнірі представлять два клуби – Динамо і Шахтар!

Шахтар вибив Монако з Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар за сумою двох матчів здолав Монако в плей-офф раунді, а Динамо автоматично потрапило в груповий етап в статусі чемпіона України.

Як пройде жеребкування

Всі команди будуть розділені на чотири кошики по вісім команд, згідно з клубним рейтингом. Відзначимо, що в першому кошику зібрані чемпіони ТОП-6 ліг плюс переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону.

Далі під час жеребкування 26 серпня (19:00) команди будуть розділені на вісім груп по чотири команди.

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В одній групі не можуть виявитися команди з однієї країни, а також УЄФА продовжує розводити по різних групах команди з України та Росії.

Відзначимо, що український тренер Юрій Вернидуб сенсаційно вивів Шериф в груповий етап Ліги чемпіонів. Клуб з Молдови вперше в історії зіграє в групі ЛЧ.

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

КОШИК 1

  • Челсі (Англія)
  • Вільярреал (Іспанія)
  • Атлетіко (Іспанія)
  • Манчестер Сіті (Англія)
  • Баварія (Німеччина)
  • Інтер (Італія)
  • Лілль (Франція)
  • Спортинг (Португалія)

КОШИК 2

  • Реал (Іспанія)
  • Барселона, Іспанія)
  • Ювентус (Італія)
  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Парі Сен-Жермен (Франція)
  • Ліверпуль (Англія)
  • Севілья (Іспанія)
  • Боруссія Д (Німеччина)

КОШИК 3

  • Порту (Португалія)
  • Аякс (Нідерланди)
  • Шахтар (Україна)
  • Лейпциг (Німеччина)
  • Зальцбург (Австрія)
  • Бенфіка (Португалія)
  • Аталанта (Італія)
  • Зеніт (Росія)

КОШИК 4

  • Бешикташ (Туреччина)
  • Динамо К (Україна)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Янг Бойз (Швейцарія)
  • Мілан (Італія)
  • Мальме (Швеція)
  • Вольфсбург (Німеччина)
  • Шериф (Молдова)

Коли матчі групового етапу:

  • Тур 1: 14/15 вересня
  • Тур 2: 28/29 вересня
  • Тур 3: 19/20 жовтня
  • Тур 4: 2/3 листопада
  • Тур 5: 23/24 листопада
  • Тур 6: 7/8 грудня

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