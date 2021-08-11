Динамо подписало перспективного литовца, игравшего в Португалии

Титас Бузас летний новичек Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футбольный клуб Динамо Киев подписал контракт с 17-летним атакующим полузащитником из Литвы Титасом Бузасом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Контракт с новичком "бело-синих" рассчитан на три года. Планируется, что свои выступления в Динамо хавбек начнет с команды U19.

Титас Бузас родился 14 июня 2004 года и выступал на родине за клуб литовской Первой лиги Дайнава, а также за юношескую команду U17 португальского Белененсеша. Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U17 и U19.

Несмотря на юный возраст, игрок имеет опыт выступлений на взрослом уровне, в 2021 он провел три матча за Дайнаву.

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В 14 лет футболист стажировался в лиссабонском Спортинге.

Ранее сообщалось, что юниорскую команду Динамо, которую возглавляет Игорь Костюк, пополнил сенегальский вингер Самба Диалло.

Основной состав киевлян в летнее межсезонье пополнился тремя нападающими: белорусом Ильей Шкуриным, венесуэльцем Эриком Рамиресом и экс-форвардом Ворсклы Владиславом Кулачем. Кроме того, контракт с Динамо подписал левый вингер Колоса Денис Антюх.