Динамо подписало форварда из Южной Америки, уведя его из-под носа россиян

Футболист сборной Венесуэлы Эрик Рамирес считает, что украинская Премьер-лига похожа на чемпионаты Чехии и Словакии, где ему приходилось играть

Эрик Рамирес стал игроком Динамо / Фото: YouTube Динамо Киев

22-летний нападающий словацкого ДАК 1904 Эрик Рамирес прошел медосмотр в Киеве и стал игроком столичного Динамо. Контракт с венесуэльским бомбардиром рассчитан на пять лет. Трансфер обошелся киевлянам в 1,75 млн евро. Ранее у Динамо сорвался спарринг с победителем Лиги Европы.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал 8 голевых передач в 35-ти поединках. Также в активе Рамиреса один матч за сборную Венесуэлы. Футболистом очень активно интересовался российский Рубин.

Читайте также: Чистка в Динамо! Сразу 12 футболистов отдали в Черноморец, включая Цитаишвили

"С Рубином не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных. Я получил приглашение из Динамо и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов – возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины. Перед переходом в Динамо я несколько лет провел в Чехии и Словакии. Мне кажется, что футбол в этих странах достаточно похож на украинский. Поэтому надеюсь, что мне не понадобится много времени для адаптации. Много играть и забивать – это моя цель", – цитирует Рамиреса пресс-служба Динамо



Фото Динамо

Венесуэльский форвард стал третьим новичком Динамо этим летом. Ранее контракты с киевским клубом заключили Денис Антюх и Илья Шкурин.

Ранее в контрольном матче на сборах в Австрии Динамо ушло от поражения в матче с седьмой командой Бундеслиги.