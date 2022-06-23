Динамо объявило о спарринге с титулованным французским клубом

Динамо сразится с Лионом в рамках подготовки к Лиге чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Динамо вернулось к тренировочному процессу накануне старта нового сезона. Розыгрыш УПЛ должен начаться 20 августа, однако уже в середине июля "бело-синие" стартуют Лига чемпионов.

Первым соперником подопечных Мирчи Луческу станет Фенербахче, матчи с турками состоятся 19/20 и 26/27 июля. А перед этим киевляне проведут несколько благотворительных игр с европейскими клубами.

Реклама

Уже 26 и 29 июня Динамо сыграет со швейцарскими клубами Ивердон Спорт и Лозанна Спорт. Третьим же соперником команды Луческу станет французский Лион, о чем сегодня киевляне объявили на своем сайте.

12 июля киевляне проведут с французами сразу две игры разными составами. Первый матч начнется в 19:00 по киевскому времени, второй – в 22:00. Обе встречи примет регбийная арена "Стад Пьер Раджон" в пригороде Лиона Бургуэн-Жалье.

Реклама

Поединки будут благотворительными. Все средства от продажи билетов и коммерции будут переданы Украине на гуманитарные потребности граждан, которые пострадали от войны с Россией.

Еще одним соперником Динамо может стать Эвертон. Владелец "ирисок" лично предложил киевлянам провести спарринг в Лондоне. Ожидается, что игра может состояться уже после матчей против Фенербахче.