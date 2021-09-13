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25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
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Динамо не уступает Барселоне, Луческу лучший тренер! Таких комплиментов киевляне еще не получали

Александр Трикиша
13 сентября, 22:37
Главный тренер португальской Бенфики Жоржи Жезуш накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо засыпал украинский клуб комплиментами

Главный тренер Бенфики Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Тренер Бенфики считает, что Динамо не уступает ни Барселоне, ни Баварии, с которыми команды соперничают в группе. Матч Динамо – Бенфика пройдет в Киеве во вторник, 14 сентября, на "Олимпийском". Начало – 22:00.

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"Если мы смотрим на Динамо как на самую слабую команду в группе... это совсем не так! У него самый квалифицированный тренер в мире, я его очень уважаю и восхищаюсь! Пять игроков этой команды представляли Украину на последнем чемпионате Европы.

Динамо не уступает Барселоне и Баварии. Если вы спросите меня, планирую ли я выиграть у Барселоны и Баварии, я думаю! Так же, как думаю обыграть Динамо!", – цитирует Жезуша официальный сайт "орлов".

Также португалец отметил высокий класс наставник киевлян Мирчи Луческу. Кстати, перед стартом в Лиге чемпионов Луческу вспомнил бразильцев из Шахтера.

"Он самый титулованный действующий тренер в мире, так что вы правы в его представлении об игре. Мы будем играть против хорошей команды, такой как Бенфика, Барселона и Бавария.

Я не хочу различать, потому что я не чувствую, что Динамо сильно отличается от Барселоны или Баварии. Я этого не чувствую. И начиная с тренера...", – добавил тренер.

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