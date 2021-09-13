Динамо не поступається Барселоні, Луческу кращий тренер! Таких компліментів кияни ще не отримували

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica

Тренер Бенфіки вважає, що Динамо не поступається ні Барселоні, ні Баварії, з якими команди змагаються в групі. Матч Динамо – Бенфіка пройде в Києві у вівторок, 14 вересня, на "Олімпійському". Початок – 22:00.

Читайте також: Коронавірус проти Луческу: Динамо втратило форварда за 55 мільйонів

"Якщо ми дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі ... це зовсім не так! У нього самий кваліфікований тренер в світі, я його дуже поважаю і захоплююся! П'ять гравців цієї команди представляли Україну на останньому чемпіонаті Європи. Динамо не поступається Барселоні і Баварії. Якщо ви запитаєте мене, чи планую я виграти у Барселони і Баварії, я думаю! Так само, як думаю обіграти Динамо!", – цитує Жезуша офіційний сайт "Орлів".

Також португалець відзначив високий клас наставник киян Мірчі Луческу. До речі, перед стартом в Лізі чемпіонів Луческу згадав бразильців з Шахтаря.