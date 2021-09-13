Динамо не поступається Барселоні, Луческу кращий тренер! Таких компліментів кияни ще не отримували

Головний тренер Бенфіки Жорже Жезуш / Фото: SLBenfica
Тренер Бенфіки вважає, що Динамо не поступається ні Барселоні, ні Баварії, з якими команди змагаються в групі. Матч Динамо – Бенфіка пройде в Києві у вівторок, 14 вересня, на "Олімпійському". Початок – 22:00.
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"Якщо ми дивимося на Динамо як на найслабшу команду в групі ... це зовсім не так! У нього самий кваліфікований тренер в світі, я його дуже поважаю і захоплююся! П'ять гравців цієї команди представляли Україну на останньому чемпіонаті Європи.
Динамо не поступається Барселоні і Баварії. Якщо ви запитаєте мене, чи планую я виграти у Барселони і Баварії, я думаю! Так само, як думаю обіграти Динамо!", – цитує Жезуша офіційний сайт "Орлів".
Також португалець відзначив високий клас наставник киян Мірчі Луческу. До речі, перед стартом в Лізі чемпіонів Луческу згадав бразильців з Шахтаря.
"Він найтитулованіший діючий тренер в світі, так що ви маєте рацію в його уявленні про гру. Ми будемо грати проти хорошої команди, такою як Бенфіка, Барселона і Баварія.
Я не хочу розрізняти, тому що я не відчуваю, що Динамо сильно відрізняється від Барселони або Баварії. Я цього не відчуваю. І починаючи з тренера ... ", – додав тренер.